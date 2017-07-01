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Ученые рассказали, как проще всего развести девушку на секс
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    Ученые рассказали, как проще всего развести девушку на секс

    6:49  1 Июля 2017  /обновлено: 6:50  01 Июля 2017
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    Ученые рассказали, как проще всего развести девушку на секс

    Лос-Анджелес, 1 июля. Специалисты из Калифорнийского университета заявили, что им удалось найти простейший способ склонить девушку к сексу.

    Согласно заявлению ученых, проще всего соблазнить женщину можно после того, как она хорошо поела.Ученые рассказали, как проще всего развести девушку на секс

    Чтобы сделать данный вывод, специалисты изучили поведение десятков женщин. В ходе эксперимента они запретили девушкам на протяжении восьми часов употреблять пищу, после чего показали им картинки романтического содержания и нейтрального. После этого подопытные были напоены питательным коктейлем и вновь посмотрели на те же картинки.

    Оказалось, что на сытый желудок девушки реагировали на романтические изображения более интенсивно.

    Ранее Газета.ру сообщала, что, по мнению ученых из Университета Аделаиды, секс и половое размножение возникли в результате адаптации организмов к болезнетворным микробам.

    Автор: Ирина Новикова
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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