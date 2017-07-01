Ученые рассказали, как проще всего развести девушку на секс

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Лос-Анджелес, 1 июля. Специалисты из Калифорнийского университета заявили, что им удалось найти простейший способ склонить девушку к сексу.

Согласно заявлению ученых, проще всего соблазнить женщину можно после того, как она хорошо поела.

Чтобы сделать данный вывод, специалисты изучили поведение десятков женщин. В ходе эксперимента они запретили девушкам на протяжении восьми часов употреблять пищу, после чего показали им картинки романтического содержания и нейтрального. После этого подопытные были напоены питательным коктейлем и вновь посмотрели на те же картинки.

Оказалось, что на сытый желудок девушки реагировали на романтические изображения более интенсивно.

Ранее Газета.ру сообщала, что, по мнению ученых из Университета Аделаиды, секс и половое размножение возникли в результате адаптации организмов к болезнетворным микробам.