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Сирия, 1 июля. В Интернете стартовала кампания против вторжения Турции в Африн в Алеппо с хештегом #TurkeyHandsOffAfrin, в Ракке ликвидированы не менее десяти террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщается об обстреле силами САА района Рашидин в западном Алеппо в ответ на атаки террористов, боевики опубликовали имена по меньшей мере 18 солдат армии правительства Сирии, погибших в боях за Баас в провинции Кунейтра.

«Исламское государство»: как минимум 10 террористов уничтожены курдами в Ракке, от боевиков освобождено еще несколько кварталов в иракском Мосуле.

Провинция Дамаск

Террористы «Файлак ар-Рахман» запустили две ракеты на фронте Айн Терма, поразив БМП и бронированный бульдозер армии правительства Сирии.

Боевики собирают всю имеющуюся огневую мощь, чтобы остановить наступление армии правительства Сирии на востоке Дамаска.

Провинция Латакия

Боевики сбили беспилотник армии правительства Сирии в Джабал Акрад.

Два снаряда упали в районе турецкого населенного пункта Яйладаги на границе с Сирией.

Провинция Алеппо

Турецкая армия нанесла ряд ударов по позициям YPG вокруг Дарат Иззы и в Тель Рифате к югу от Африна.

Сообщается об обстреле силами САА района Рашидин в западном Алеппо в ответ на обстрелы террористов.

Командир ССА** заявил, что вскоре они направятся к Тель Рифату при поддержке турецкой артиллерии.

В Интернете началась кампания против вторжения Турции с хештегом #TurkeyHandsOffAfrin. YPG заявляют, что не хотят воевать, однако вынуждены себя защищать.

Согласно турецкой газете Karar, Турция и «Щит Евфрата» будут наступать на Тель Абьяд и Африн, назвав операцию «Меч Евфрата».

Провинция Хомс

Коалиция опровергла слухи о переброске «Магавир аль-Таура» из Танфа в Хасаку.

В Twitter опубликовано видео, на котором показано, как ВКС РФ и сирийские ВС сражаются с террористами «Исламского государства», продвигаясь к Аль-Сухне восточнее Пальмиры.

????????????????Russian & Syrian soldiers are fighting side by side against Daesh (ISIS) terrorists as they advance towards Al Sukhnah, Palmyra CS today pic.twitter.com/ljxrvtvp5Y — M Green (@MmaGreen) June 30, 2017

Провинция Дейр эз-Зор

В Маядине, который находится под контролем террористов «Исламского государства», наблюдается 21 случай заболевания полиомиелитом за неделю.

Провинция Даръа

Брат президента Сирии Махер Аль-Асад вместе с полковником Гайатом Галла будет командовать наступлением армии правительства Сирии в городе Даръа, сообщает Аlmasdarnews.

Провинция Идлиб

Несколько СВУ было найдено в здании, принадлежащем ячейке «Исламского государства», разрушенном членами «Ахрар Аль-Шам» под Мааретом Аль-Нуманом.

На фоне соглашения о деэскалации в Идлибе растет напряжение между членами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

Провинция Ракка

Национальная больница в Ракке разрушена из-за боевых действий в городе. Террористы мародерствуют и забирают оборудование.

SDF**** отразили атаку террористов «Исламского государства» в районе Аль-Синаа в Ракке, уничтожив по меньшей мере десять террористов.

Появилось видео с пытками бойцами YPG связанных людей в Ракке.

Террорист «Исламского государства» грузинского происхождения Абу Мохаммед аль-Панкиси уничтожен в Ракке.

Провинция Хама

На востоке провинции началась антитеррористическая операция против террористов «Исламского государства» при участии «Пустынных соколов». ВКС РФ взяли на себя «расчистку пути», нанося удары по позициям «Исламского государства» к востоку от Саламии, передает Аlmasdarnews.

Провинция Кунейтра

Боевики опубликовали имена по меньшей мере 18 солдат армии правительства Сирии, погибших в боях за Баас.

Ирак

ВС Ирака освободили еще несколько кварталов и рынков в Старом городе Мосула.

ВС Ирака освободили десятки заключенных из тюрем «Исламского государства» в центральной части Мосула.

Федеральная полиция Ирака освободила детей, которых боевики ИГ* использовали как живой щит.

Сообщается, что высокопоставленный член ИГИЛ* Абу Кутейба заплакал после произнесения имени Багдади во время проповеди в Тель Афаре.

Террористы «Исламского государства» казнили двух бойцов PMU в провинции Аль-Анбар.



* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)