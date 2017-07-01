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Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ
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    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    7:00  1 Июля 2017
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    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Сирия, 1 июля. В Интернете стартовала кампания против вторжения Турции в Африн в Алеппо с хештегом #TurkeyHandsOffAfrin, в Ракке ликвидированы не менее десяти террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сообщается об обстреле силами САА района Рашидин в западном Алеппо в ответ на атаки террористов, боевики опубликовали имена по меньшей мере 18 солдат армии правительства Сирии, погибших в боях за Баас в провинции Кунейтра.

    «Исламское государство»: как минимум 10 террористов уничтожены курдами в Ракке, от боевиков освобождено еще несколько кварталов в иракском Мосуле.

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Террористы «Файлак ар-Рахман» запустили две ракеты на фронте Айн Терма, поразив БМП и бронированный бульдозер армии правительства Сирии.

    Боевики собирают всю имеющуюся огневую мощь, чтобы остановить наступление армии правительства Сирии на востоке Дамаска.

    Провинция Латакия

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Боевики сбили беспилотник армии правительства Сирии в Джабал Акрад.

    Два снаряда упали в районе турецкого населенного пункта Яйладаги на границе с Сирией.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Турецкая армия нанесла ряд ударов по позициям YPG вокруг Дарат Иззы и в Тель Рифате к югу от Африна.

    Сообщается об обстреле силами САА района Рашидин в западном Алеппо в ответ на обстрелы террористов.

    Командир ССА** заявил, что вскоре они направятся к Тель Рифату при поддержке турецкой артиллерии.

    В Интернете началась кампания против вторжения Турции с хештегом #TurkeyHandsOffAfrin. YPG заявляют, что не хотят воевать, однако вынуждены себя защищать.

    Согласно турецкой газете Karar, Турция и «Щит Евфрата» будут наступать на Тель Абьяд и Африн, назвав операцию «Меч Евфрата».

    Провинция Хомс

    Коалиция опровергла слухи о переброске «Магавир аль-Таура» из Танфа в Хасаку.

    В Twitter опубликовано видео, на котором показано, как ВКС РФ и сирийские ВС сражаются с террористами «Исламского государства», продвигаясь к Аль-Сухне восточнее Пальмиры.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    В Маядине, который находится под контролем террористов «Исламского государства», наблюдается 21 случай заболевания полиомиелитом за неделю.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Брат президента Сирии Махер Аль-Асад вместе с полковником Гайатом Галла будет командовать наступлением армии правительства Сирии в городе Даръа, сообщает Аlmasdarnews.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ

    Несколько СВУ было найдено в здании, принадлежащем ячейке «Исламского государства», разрушенном членами «Ахрар Аль-Шам» под Мааретом Аль-Нуманом.

    На фоне соглашения о деэскалации в Идлибе растет напряжение между членами «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

    Провинция Ракка

    Национальная больница в Ракке разрушена из-за боевых действий в городе. Террористы мародерствуют и забирают оборудование.

    SDF**** отразили атаку террористов «Исламского государства» в районе Аль-Синаа в Ракке, уничтожив по меньшей мере десять террористов.

    Появилось видео с пытками бойцами YPG связанных людей в Ракке.

    Террорист «Исламского государства» грузинского происхождения Абу Мохаммед аль-Панкиси уничтожен в Ракке.

    Провинция Хама

    На востоке провинции началась антитеррористическая операция против террористов «Исламского государства» при участии «Пустынных соколов». ВКС РФ взяли на себя «расчистку пути», нанося удары по позициям «Исламского государства» к востоку от Саламии, передает Аlmasdarnews.

    Провинция Кунейтра

    Боевики опубликовали имена по меньшей мере 18 солдат армии правительства Сирии, погибших в боях за Баас.

    Ирак

    ВС Ирака освободили еще несколько кварталов и рынков в Старом городе Мосула.

    ВС Ирака освободили десятки заключенных из тюрем «Исламского государства» в центральной части Мосула.

    Федеральная полиция Ирака освободила детей, которых боевики ИГ* использовали как живой щит.

    Сообщается, что высокопоставленный член ИГИЛ* Абу Кутейба заплакал после произнесения имени Багдади во время проповеди в Тель Афаре.

    Террористы «Исламского государства» казнили двух бойцов PMU в провинции Аль-Анбар.
     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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    Сирия новости 1 июля 07.00: началась кампания против вторжения Турции в Алеппо, в Ракке уничтожили не менее 10 боевиков ИГ
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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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        Сирия: в Алеппо началась кампания против вторжения Турции

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