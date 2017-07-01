Глава Южной Кореи назвал условия для начала диалога с КНДР

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Вашингтон, 1 июля. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что начало диалога с Северной Кореей станет возможным только после того, как Пхеньян даст обещание прекратить ядерные провокации или освободит задержанных в КНДР граждан США.

По словам южнокорейского главы, вопрос начала диалога с северными соседями является крайне сложным.

«Вопрос в том, когда будут созданы условия, необходимые для начала диалога и каковы эти условия. Я думаю, что мы должны приложить всю свою мудрость, чтобы найти ответы на эти вопросы» — отметил Мун Чжэ Ин.

Также он подчеркнул, что окончательной целью переговоров является ликвидация ядерной программы Северной Кореи, говорится в материале Газеты.ру.