Сирия: сотни призывников из Алеппо пополнили ряды армии после освобождения города
Алеппо (Сирия), 1 июля. После освобождения Алеппо сотни мужчин приняли решение вступить в ряды армии правительства Сирии.
Как сообщили в центральном военном комиссариате, количество бывших студентов и школьников, которые хотят вступить в ряды армии, стремительно растет.
«С каждым месяцем все больше и больше желающих пройти службу, особенно много таких молодых людей сейчас, после того как Алеппо освободили от террористов», — рассказал руководитель ведомства Намид-али Ибрагим.
Он отметил, что молодые люди самостоятельно принимают данное решение, поскольку хотят помочь в освобождении Сирии от боевиков и начать мирную жизнь. По словам Намид-али Ибрагима, за прошедшую неделю несколько десятков молодых людей завершили курс молодого бойца и пришли в военкомат, чтобы вступить в ряды армии правительства Сирии.