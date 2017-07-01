Школьницам в Токио запретили встречаться с мужчинами за деньги
Токио, 1 июля. Школьницам, живущим в Токио, официально запретили встречаться с мужчинами за деньги.
Теперь компании, которые предлагают свидания свидание со школьницами, не смогут принимать на работу девушек моложе 18 лет.
Отметим, что в настоящее время в японской столице подобную услугу предлагают более сотни компании. За нарушение закона могут посадить на год в тюрьму или оштрафовать на один миллион йен (порядка 500 тысяч рублей).
В Японии широкое распространение подобных компаний представляет острую социальную проблему, поскольку порой клиенты за дополнительные деньги пытаются получить услуги сексуального характера.