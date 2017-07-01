Пассажиры автобуса в Омске сняли, как пьяный кондуктор моет пол на ходу

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Омск, 1 июля. Пассажиры автобуса, ехавшего из Омска в Старый Кировск, сняли как пожилая женщина-кондуктор, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, моет пол прямо во время движения.

Опубликованное в социальной сети видео вызвало довольно бурное обсуждение. Некоторые пользователи заявили, что невольный свидетель не имел права снимать женщину во время работы. Другие не нашли ничего сверхъестественного в подобной чистоплотности и даже выразили кондуктору благодарность за поддержание чистоты в общественном транспорте.

Причины, по которым кондуктор решила помыть пол, остаются неизвестными.