Три человека загорелись во время файер-шоу в Кемерово

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Кемерово, 1 июля. Три человека получили ожоги во время файер-шоу в Кемерово.

Сообщается, что инцидент произошел 30 июня на Красном озере. Очевидцам удалось снять происходившее на видео.

На видеозаписи видно, как во время шоу огонь охватывает лицо одного из артистов. Через некоторое время в руках у другого участника вспыхнула бутылка, после чего пламя перекинулось на одежду.

Наиболее серьезные ожоги получил третий артист, так как его загоревшееся лицо не смогли сразу потушить. С тяжелыми ожогами он был госпитализирован.