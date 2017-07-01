Двое жителей Самары шантажировали чебоксарца видео с его изнасилованием

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Чебоксары, 1 июля. Двое жителей Самары изнасиловали мужчину, с которым познакомились на сайте знакомств, после чего начали шантажировать его пикантным видео.

Сообщается, что в октябре прошлого года 35-летний самарец и его 27-летняя подруга познакомились с 31-летним мужчиной из Чувашии и пригласили его к себе домой, где изнасиловали, сняв преступление на видео.

Кроме того, преступники забрали у потерпевшего и его матери деньги и потребовали у мужчины написать расписку на 1,5 миллиона рублей и перевести 30 тысяч рублей, угрожая публикацией пикантного видео.