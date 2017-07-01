Пассажирам, застрявшим в аэропорту «Шереметьево», пришлось спать на матрасах
Москва, 1 июля. Пассажирам, застрявшим в московском аэропорту «Шереметьево» из-за непогоды, пришлось спать на полу в терминале.
Сообщается, что авиакомпании предоставили им надувные матрасы с покрывалами, так как ближайшие гостиницы оказались переполнены.
Также пассажиры получили еду и напитки.
Ранее Газета.ру сообщала, что из-за шторма, разыгравшегося в столичном регионе в пятницу, в трех московских аэропортах было отменено или отложено несколько сотен рейсов. Росавиация призвала пассажиров сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к этим обстоятельствам.