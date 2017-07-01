В Новосибирске несколько дней ищут пропавшую школьницу

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Новосибирск, 1 июля. Правоохранительные органы Новосибирска и волонтеры разыскивают 16-летнюю школьницу Ольгу В., которая пропала два дня назад.

Согласно имеющейся информации, девушка ушла из дома утром 29 июня и с тех пор о ней нет никаких данных.

Отмечается, что в момент пропажи на ней была розовая куртка, малиновое платье и бордовые босоножки. Родственники также сообщили особые приметы пропавшей девушки: ее рост 170 сантиметров, она имеет худощавое телосложение, русые волосы средней длины и голубые глаза.