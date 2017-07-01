Раскрыты подробности свадьбы легендарного футболиста Месси

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Буэнос-Айрес, 1 июля. Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси женился на своей возлюбленной Антонелле Роккуццо в родном городе Розарио.

Нападающий «Барселоны» познакомился с будущей супругой еще в детстве. Они встречаются больше семи лет, у пары двое детей.

На свадьбу легендарный футболист пригласил 250 человек, среди которых оказались родственники, близкие друзья и товарищи по команде с супругами. Свадебное платье для Антонеллы Роккуццо сшила дизайнер, которая является автором нарядом Евы Лонгории и испанской королевы Летиции.

Гостей на банкете угощали различными деликатесами, а развлекали их уругвайские музыканты, супруга Серхио Агуэро, певица Карина. Кроме того, свои знаменитые хиты исполнила Шакира. За безопасностью во время торжества следят 350 полицейских. Известно, что вместо подарков Месси предложил гостям сделать пожертвования в свой фонд.