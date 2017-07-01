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Раскрыты подробности свадьбы легендарного футболиста Месси
Общество
Раскрыты подробности свадьбы легендарного футболиста Месси
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    Раскрыты подробности свадьбы легендарного футболиста Месси

    4:20  1 Июля 2017
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    Раскрыты подробности свадьбы легендарного футболиста Месси

    Буэнос-Айрес, 1 июля. Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси женился на своей возлюбленной Антонелле Роккуццо в родном городе Розарио.

    Нападающий «Барселоны» познакомился с будущей супругой еще в детстве. Они встречаются больше семи лет, у пары двое детей.

    На свадьбу легендарный футболист пригласил 250 человек, среди которых оказались родственники, близкие друзья и товарищи по команде с супругами. Свадебное платье для Антонеллы Роккуццо сшила дизайнер, которая является автором нарядом Евы Лонгории и испанской королевы Летиции.

    Гостей на банкете угощали различными деликатесами, а развлекали их уругвайские музыканты, супруга Серхио Агуэро, певица Карина. Кроме того, свои знаменитые хиты исполнила Шакира. За безопасностью во время торжества следят 350 полицейских. Известно, что вместо подарков Месси предложил гостям сделать пожертвования в свой фонд.

    Раскрыты подробности свадьбы легендарного футболиста Месси

    Автор: Настасья Шеркунова
    #лионель месси
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    14570

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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