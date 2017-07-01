В Бурятии женщина во время прогулки обнаружила загадочно пропавшего мальчика

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Улан-Удэ, 1 июля. Жительница Улан-Удэ во время прогулки с дочерью обнаружила пропавшего ранее пятилетнего мальчика.

Согласно информации правоохранителей, женщина гуляла с дочерью по Садовой улице и встретила одинокого малыша, объявление о пропаже которого она видела ранее в Интернете.

Как стало известно, дедушка с бабушкой отпустили внука одного на детскую площадку, после чего обнаружили, что он исчез. Перепуганные родственники пытались найти ребенка самостоятельно, после чего обратились в полицию и к волонтерам.

Отмечается, что в настоящее время с мальчиком все в порядке.