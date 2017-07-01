Жертвами жуткого ДТП в Татарстане стали четыре человека
Казань, 1 июля. Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика Scania с легковушкой в Татарстане.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла в Верхне-Услонском районе на трассе «Казань – Ульяновск».
«В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Водитель грузового автомобиля после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки выехал на встречку, после чего произошло столкновения с фурой. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.