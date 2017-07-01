Стрелка из госпиталя в Нью-Йорке обвиняли в сексуальных домогательствах
Нью-Йорк, 1 июля. Преступник, открывший стрельбу в больнице в нью-йоркском районе Бронкс, ранее обвинялся в сексуальных домогательствах.
Согласно информации источника в правоохранительных органах, стрелявший ранее работал в этом госпитале и был вынужден покинуть свою должность в 2015 году из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Ранее Газета.ру сообщала, что, по данным источников, стрелком являлся 45-летний мужчина, ранее работавший врачом.