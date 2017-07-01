Число жертв стихии в Москве увеличилось до трех — СМИ

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Москва, 1 июля. Найдено тело еще одной жертвы шторма, обрушившегося в пятницу на Москву и Подмосковье.

Сообщается, что на берегу реки в Воскресенском районе обнаружено тело 47-летнего Владимира К., который, согласно имеющейся информации, днем пошел на рыбалку на Москву-реку.

Прибывшие на место случившегося медики констатировали смерть от удара молнии.

Ранее Газета.ру сообщала, что в пятницу от удара молнии погибли два человека: в Дмитровском районе и деревне Софьино.