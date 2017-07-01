Boeing с отказавшим двигателем экстренно сел в «Домодедово»
Москва, 1 июля. Самолет Boeing-777 авиакомпании «Вим-авиа» совершил экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово».
Как сообщили представители экстренных служб, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя. Известно, что самолет летел из Китая.
«Экипажу удалось посадить «Боинг-777» в «Домодедово», несмотря на отказавший двигатель», — рассказали «Интерфаксу» представители экстренных служб.
О пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не сообщается.