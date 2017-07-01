Отец Майкла Джексона госпитализирован после ДТП в Лас-Вегасе

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Лас-Вегас, 1 июля. 88-летний Джо Джексон, отец легендарного певца Майкла Джексона, был отправлен в больницу после того, как попал в дорожную аварию в Лас-Вегасе.

Согласно имеющейся информации, во время столкновения двух автомобилей, Джексон находился на пассажирском сиденье. После случившегося он жаловался на боли в грудной клетке, однако врачи не обнаружили у него серьезных повреждений.

Добавим, что за рулем автомобиля находился его ассистент, который получил перелом пальца.

Полицейские оштрафовали водителя второй машины за нарушение правил дорожного движения.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывшее ранчо поп-короля Майкла Джексона продается со скидкой в $33 млн.