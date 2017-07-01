Генпрокурор Украины открыл новые эпизоды в деле Януковича

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Киев, 1 июля. Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко сообщил, что в деле бывшего президента страны Виктора Януковича появились новые эпизоды.

Сообщается, что в числе новых обвинений, предъявляемых Януковичу, находятся незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, а также превышение власти и служебных полномочий правоохранителями.

Кроме того, бывшему главе государства вменяются умышленное убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение тяжких телесных повреждений и организация террористического акта.

Ранее Газета.ру сообщала, что генпрокуратура Украины рассказала о сотрудничестве с США по делу Януковича.