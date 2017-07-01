Бывшего боевика ИГИЛ задержали в Испании

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Мадрид, 1 июля. Боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* арестован в испанском городе Малага. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

Отмечается, что задержание было осуществлено силами гражданской гвардии Испании. Следствие полагает, что боевик участвовал в военных действиях в Сирии на стороне ИГИЛ*.

Ранее в МИД РФ заявили о своей обеспокоенности в связи с планами США «ответить» на химическую атаку, которую якобы готовит Дамаск. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.