Пилот и пассажирка выжили после падения и взрыва самолета в Лос-Анджелесе

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Лос-Анджелес, 1 июля. Пилот и пассажирка, находившиеся на борту самолета Cessna 310, рухнувшего неподалеку от Лос-Анджелеса, остались живы.

Сообщается, что вскоре после вылета из аэропорта Джона Уэста пилот сообщил диспетчерам об отказе правого двигателя и запросил посадку. Однако дотянуть до взлетно-посадочной полосы он не смог, после чего воздушное судно рухнуло на шоссе и взорвалось.

Очевидцы случившегося рассказали, что выжившая женщина пыталась вытащить своего мужа из огня еще до прибытия спасательных служб.