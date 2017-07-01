Белый дом обнародовал сведения о зарплатах членов президентской администрации

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Вашингтон, 1 июля. Белый дом предоставил информацию о зарплатах сотрудников администрации президента США.

В опубликованном 16-страничном документе содержатся данные о годовом доходе почти 400 чиновников Белого дома.

Больше всего в год получает старший политический советник президента Марк Хаус, его зарплата составляет $187 тыс. Самую маленькую заработную плату получает глава Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон, чей оклад составляет $30 тыс.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп предоставил свою декларацию о доходах за 2016 год.