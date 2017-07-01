Теннисистка Винус Вильямс выступит на Уимблдоне, несмотря на иск по смертельному ДТП

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Лондон, 1 июля. Американская теннисистка Винус Уильямс выступит на Уимблдонском турнире Большого шлема, несмотря на предъявленный ей иск по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщил Стефани Джонс, представляющий спортсменку.

Следует отметить, что в ДТП в Палм-Бич-Гарденс пострадали двое супругов. 78-летний Барсон вскоре скончался. Полиция признала виновной в происшествии именно Уильямс.

Ранее Газета.ru сообщала о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от Новака Джоковича в Истбурне.