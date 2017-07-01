Страшное ДТП произошло на Сахалине, погиб водитель

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Южно-Сахалинск, 1 июля. Водитель грузовика скончался после съезда в кювет на Сахалине. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

ДТП произошло на трассе Победино — Первомайск 29 июня. Водитель большегруза не справился с управлением и съехал с дороги. КамАЗ опрокинулся в кювет. 52-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался, не дождавшись скорой. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что КамАЗ раздавил легковушку с людьми. В результате ДТП от полученных телесных повреждений скончался водитель легковушки и пассажир, который сидел рядом с ним.