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Гамбург, 1 июля. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут заключить «неожиданную сделку» на предстоящем саммите G 20 в Гамбурге. Такое мнение выразило The Daily Beast.

Издание отмечает тревогу, с которой ожидают встречу Путина и Трампа на европейском континенте. The Daily Beast предполагает, что российский лидер может воспользоваться недостаточным политическим опытом хозяина Белого дома и добиться определенных уступок.

Путин очень хорош на таких встречах, — считает The Daily Beast.

Ранее Газета.ru сообщала о разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель в преддверии саммита G 20 в Гамбурге.