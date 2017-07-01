Очаг опасного вируса птичьего гриппа обнаружен во Франции

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Париж, 1 июля. Министерство сельского хозяйства Франции сообщило, что на севере страны в департаменте Нор была зафиксирована вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа.

Эксперты уточнили, что вспышка заболевания связана со штаммом H5N8. В Минсельхозе отметили, что вирус попал в страну из Бельгии, где ранее также регистрировалась вспышка этого заболевания.

Отмечается, что в зоне заражения объявлен карантин, для борьбы с распространением вируса установлены защитные кордоны на расстоянии 3 и 10 км от очага заражения.

Ранее Газета.ру сообщала, что Россельхознадзор выявил в девяти российских регионах зараженную птичьим гриппом продукцию крупнейшего производителя индейки «Евродон».