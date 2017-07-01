Белорусские водительские удостоверения будут разрешены с 1 июля в России

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Москва, 1 июля. Выданные в Белоруссии водительские удостоверения с 1 июля будут разрешены на территории России, несмотря на закон, не допускающий управления транспортными средствами на основании иностранных водительских прав.

В субботу в РФ начал действовать закон, который запрещает управлять транспортным средством на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Ранее сообщалось, что Россия разрешила использовать выданные в Белоруссии водительские права.