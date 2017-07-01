Белорусские водительские удостоверения будут разрешены с 1 июля в России
Москва, 1 июля. Выданные в Белоруссии водительские удостоверения с 1 июля будут разрешены на территории России, несмотря на закон, не допускающий управления транспортными средствами на основании иностранных водительских прав.
В субботу в РФ начал действовать закон, который запрещает управлять транспортным средством на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.
Ранее сообщалось, что Россия разрешила использовать выданные в Белоруссии водительские права.