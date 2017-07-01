Звезда «Теории большого взрыва» поблагодарил пожарных за попытку спасти его дом

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Сакраменто, 1 июля. Звезда телесериала «Теория большого взрыва» Джонни Галэки поблагодарил работников пожарной службы за попытку спасти его дом, пострадавший в результате пожара в Калифорнии.

На своей странице в Instagram актер разместил снимок, на котором он обнимает пожарного на фоне обломков своего сгоревшего жилища.

Галэки отметил, что ради безопасности людей пожарные подвергают себя невероятному риску, — цитирует RT на русском.

Ранее Газета.ru сообщала о мощном взрыве в Донецке.