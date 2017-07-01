В России запретили продажу пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

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Москва, 1 июля. С 1 июля в России вступает в силу запрет о продаже пиво в полимерной потребительской таре, объем которой превышает 1,5 литра.

Отметим, что согласно закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, производство и оборот подобной продукции запрещены уже с 1 января текущего года.

За нарушение данного закона предусмотрены штрафы от 100 до 500 тысяч рублей.

Вместе с тем, по словам самих пивоваров, пиво в большой ПЭТ-таре не продается в российских магазинах уже несколько месяцев.