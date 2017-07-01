Квадрокоптер во Франции снял на фото корабль пришельцев

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Париж, 1 июля. Квадрокоптер заснял загадочный неопознанный летающий объект во Франции.

Об этом сообщают французские СМИ. Отмечается, что объект появился внезапно высоко в небе. Затем он начал опускаться и исчез. Очевидцы инцидента рассказали, что корабль НЛО был похож на светящийся шар. Свидетели утверждают, что им удалось увидеть беспилотник пришельцев, изучающий Земли.

Ранее сообщалось, что литовские полицейские зафиксировали сферический НЛО у госграницы. Пульсирующий световой объект, который с коротким интервалом то расширялся, то сжимался, был замечен в Литве местными полицейскими.