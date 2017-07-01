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Ученые из NASA создали искусственные облака
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    Ученые из NASA создали искусственные облака

    1:21  1 Июля 2017
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    Ученые из NASA создали искусственные облака

    Вашингтон, 1 июля. Научные специалисты NASA смогли сгенерировать искусственные облака.

    Сообщается, что после нескольких неудачных попуток им удалось запустить ракету-носитель Terrier-Improved Malemute с космодрома Уоллопс в штате Делавер. Ракета достигла высоты почти 190 километров и выпустила цветной пар из 10 канистр размером примерно с пивную банку. После этого на небе появились разноцветные искусственные облака.

    Выполнив свою миссию, ракета упала в Атлантический океан.

    Отмечается, что искусственные облака помогают ученым отслеживать воздушные течения и перемещение ионов в ионосфере. 

    Автор: Ирина Новикова
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    16:37  30 Июня 2017
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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