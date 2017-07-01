Ученые из NASA создали искусственные облака

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Вашингтон, 1 июля. Научные специалисты NASA смогли сгенерировать искусственные облака.

Сообщается, что после нескольких неудачных попуток им удалось запустить ракету-носитель Terrier-Improved Malemute с космодрома Уоллопс в штате Делавер. Ракета достигла высоты почти 190 километров и выпустила цветной пар из 10 канистр размером примерно с пивную банку. После этого на небе появились разноцветные искусственные облака.

Выполнив свою миссию, ракета упала в Атлантический океан.

Отмечается, что искусственные облака помогают ученым отслеживать воздушные течения и перемещение ионов в ионосфере.