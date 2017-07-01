Около 230 населенных пунктов остались без электричества в Центральной России
Москва, 1 июля. Около 230 населенных пунктов остаются без электроснабжения в пяти областях Центрального федерального округа после обрушившегося урагана.
Об этом рассказали в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС. Отмечается, что в пятницу прошли грозы с проливным дождем. На данный момент из-за непогоды, электроснабжение нарушено в населенных пунктах во Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Липецкой областях. Без света остались 9500 жилых домов в 230 населенных пунктах.
Как пишет ТАСС, причину аварии устраняют 80 бригад энергетиков.