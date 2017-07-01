Минимальный размер оплаты труда в России вырастет на 300 рублей с 1 июля

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Москва, 1 июля. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится с 7,5 тысяч рублей до 7,8 тысяч рублей в месяц с 1 июля 2017 года. Соответствующие изменения предусмотрены федеральным законом, подготовленным министерством труда РФ.

Нормативный акт направлен на постепенное повышение оплаты труда до уровня, соответствующего величине прожиточного минимума в России.

Ранее ураган в США посодействовал укреплению российского рубля. Об этом сообщала Газета.ru со ссылкой на профильных специалистов.