Украинский депутат призвал привести войска в боеготовность из-за учений РФ
Киев, 1 июля. Киев должен привести свои войска в полную боевую готовность в ответ на учения «Запад-2017» российских и белорусских войск, заявил депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко.
По его словам, Украина также должна организовать учения, которые покажут готовность к отражению атаки противника.
Как сообщают украинские СМИ, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что учения «Запад-2017» «могут быть использованы для начала агрессии».
Напомним, ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в сентябре 2017 года состоятся совместные учения инженерных войск России и Белоруссии «Запад-2017».