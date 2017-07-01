Почти 250 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

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Москва, 1 июля. Около 250 рейсов задержали в московских аэропортах из-за крайне сложных погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В Шереметьево задержали 138 рейсов, в Домодедово — 100. В аэропорту Внуково задержан лишь один рейс, - пишет RT на русском.

Ранее Газета.ru сообщала о 130 отложенных вылетах самолетов в столице России. Кроме того, оказалось, что дождь, прошедший 30 июня в Москве, стал рекордсменом сразу по двум показателям.