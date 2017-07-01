Сирия: около 500 тыс. беженцев вернулись в Алеппо, Хомс и Дамаск

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Дамаск, 1 июля. В 2017 году почти 500 тысяч беженцев вернулись в Сирию, большая часть в Алеппо. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

По данным международной организации, более 440 тысяч вынужденных переселенцев-сирийцев и около 31 тысяч из тех, кто бежал за границу, теперь вернулись. Население вернулось в Алеппо, Хаму, Хомс и Дамаск. Большинство из них интересуются членами семьи и состоянием жилищ. Однако, по оценкам ООН, условий для безопасного возвращения еще нет.

Ранее сообщалось, что украинская семья проникла в Германию, притворившись сирийскими беженцами.