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Симферополь, 1 июля. Строительство Керченского моста в Крыму идет высокими темпами. Такое заявление сделал министр транспорта России Максим Соколов.

По его словам, ключевой задачей является синхронизация работы на всех участках в рамках существующего графика. Соколов анонсировал предстоящую инспекцию работ по строительству моста.

Он подчеркнул недопустимость даже небольшого отставания от плана.

Ранее власти Крыма заявили, что со строительством Керченского моста связывают надежды на увеличение потока туристов. Об этом писала Газета.ru.