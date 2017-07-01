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Строительство Керченского моста в Крыму идет высокими темпами — Соколов
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    Строительство Керченского моста в Крыму идет высокими темпами — Соколов

    0:19  1 Июля 2017
    62

    Строительство Керченского моста в Крыму идет высокими темпами — Соколов

    Симферополь, 1 июля. Строительство Керченского моста в Крыму идет высокими темпами. Такое заявление сделал министр транспорта России Максим Соколов.

    По его словам, ключевой задачей является синхронизация работы на всех участках в рамках существующего графика. Соколов анонсировал предстоящую инспекцию работ по строительству моста.

    Он подчеркнул недопустимость даже небольшого отставания от плана.

    Ранее власти Крыма заявили, что со строительством Керченского моста связывают надежды на увеличение потока туристов. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    #максимсоколов
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    13448

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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