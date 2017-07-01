Правительство РФ выделит более 7 млрд рублей на льготное автокредитование

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Москва, 1 июля. На льготное автокредитование и лизинг техники российские власти приняли решение выделить 7,5 миллиардов рублей.

Как сказано в опубликованном распоряжении, средства будут выделены из резервного фонда. Министерству промышленности и торговли будет выделено 3,75 миллиарда рублей на возмещение выпадающих доходов по кредитам, которые были предоставлены за последние три года.

Еще столько же будет выделено для возмещения потерь в доходах российских лизинговых компаний за договоры, заключенные в 2017 году.