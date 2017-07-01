Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке до средних

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Москва, 1 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий довести цену на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднего уровня по России.

Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в федеральный закон «Об электроэнергетике». Документ определяет надбавки к стоимости на мощность для потребителей европейской части РФ, Урала и Сибири, чтобы довести цены на электроэнергию на территориях ДФО до среднероссийского уровня. Отмечается, что закон заработает с июля 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось, что выравнивание тарифов на электроэнергию в ДФО позволит дальневосточным предприятиям в 2017 году сэкономить до 30 миллиардов рублей.