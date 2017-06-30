В Сбербанке сообщили, когда вернут клиентам деньги за двойные списания

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Москва, 30 июня. Деньги, ошибочно списанные с клиентов «Сбербанка России» дважды на протяжении 26 и 28 июня, будут возвращены в пятидневный срок. Об этом сообщил сотрудник колл-центра финансового учреждения.

Уточняется, что случаи двойного списания денежных средств имели место в разных российских регионов. Причиной сбоя послужили проблемы в работе банка-эквайера. При этом системы Сбербанка функционируют без сбоев, — цитирует РИА Новости.

Ранее стало известно о кадровых сокращениях в Сбербанке.