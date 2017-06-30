ДНР: украинские силовики перебрасывают танки под Донецк

В Избранное

Донецк, 30 июня. Украинские военные перебрасывают танки в район населенного пункта Пески под Донецком. Об этом рассказали в оперативном командовании Донецкой народной республики.

Как добавили ополченцы, возможны провокации. Отмечается, что разведка ДНР зафиксировала движения колонны танков ВСУ из района Тоненького в направлении Песок. Командование ДНР просит специалистов ОБСЕ обратить внимание на грубое нарушение минских соглашений со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 70 боеприпасов.