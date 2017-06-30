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Пятничный дождь в Москве установил два рекорда
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    Пятничный дождь в Москве установил два рекорда

    23:18  30 Июня 2017
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    Пятничный дождь в Москве установил два рекорда

    Москва, 30 июня. Дождь, прошедший в Москве в пятницу, стал рекордсменом сразу по двум показателям. Об этом сообщили в российском Гидромедцентре.

    Во-первых, это самый мощный дождь для 30 июня в истории Москвы с тех пор, как начали вести соответствующие наблюдения. Для июня в целом пятничный дождь также не знает себе равных, — отмечает Гидромедцентр.

    Ранее стало известно о задержке более 130 рейсов из-за непогоды в Москве. Росавиация обратилась к москвичам с призывом сохранять спокойствие.

    Автор: Сергей Свазовский
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    12308

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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