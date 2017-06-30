Пятничный дождь в Москве установил два рекорда

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Москва, 30 июня. Дождь, прошедший в Москве в пятницу, стал рекордсменом сразу по двум показателям. Об этом сообщили в российском Гидромедцентре.

Во-первых, это самый мощный дождь для 30 июня в истории Москвы с тех пор, как начали вести соответствующие наблюдения. Для июня в целом пятничный дождь также не знает себе равных, — отмечает Гидромедцентр.

Ранее стало известно о задержке более 130 рейсов из-за непогоды в Москве. Росавиация обратилась к москвичам с призывом сохранять спокойствие.