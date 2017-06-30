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Сирия: В Ракке появятся силы внутренней безопасности
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    Сирия: В Ракке появятся силы внутренней безопасности

    23:11  30 Июня 2017
    173

    Сирия: В Ракке появятся силы внутренней безопасности

    Дамаск, 30 июня. В Ракке создали «Силы внутренней безопасности Ракки» (RISF). Военных будут тренировать спецслужбы США вместе с союзниками «Сирийских демократических сил» (SDF). Об этом пишет Sof news.

    По данным издания, RISF возьмут контроль над Раккой после полного освобождение территории силами SDF.

    Ожидается, что «Внутренние силы безопасности Ракки» будут состоять из 3500 человек. Бойцы будут проходить недельную учебную программу по основным военным и полицейским обязанностям.

    Ранее сообщалось, что боевики ИГ* (запрещена в РФ) отбили у курдов крупнейший квартал в Ракке.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алия Садыкова
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    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    12308

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
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