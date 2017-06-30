Сирия: В Ракке появятся силы внутренней безопасности

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Дамаск, 30 июня. В Ракке создали «Силы внутренней безопасности Ракки» (RISF). Военных будут тренировать спецслужбы США вместе с союзниками «Сирийских демократических сил» (SDF). Об этом пишет Sof news.

По данным издания, RISF возьмут контроль над Раккой после полного освобождение территории силами SDF.

Ожидается, что «Внутренние силы безопасности Ракки» будут состоять из 3500 человек. Бойцы будут проходить недельную учебную программу по основным военным и полицейским обязанностям.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ* (запрещена в РФ) отбили у курдов крупнейший квартал в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.