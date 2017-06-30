В Москве задержали вылет более 130 рейсов из-за урагана

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Москва, 30 июня. Более 130 рейсов задержаны в Москве в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщается на сайте Росиавиации. Еще 60 лайнеров были вынуждены воспользоваться запасными аэродромами.

В Росавиации обратились к пассажирам с призывом не паниковать и отнестись с пониманием к неудобствам, с которыми пришлось столкнуться из-за бушующей в столице России стихии, — пишет Газета.ru.

Ранее синоптики предупредили москвичей о третьей волне ливней, которая вскоре настигнет город.