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Москва, 30 июня. Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где был поднят вопрос отстранения от должности председателя организации Педро Аграмунта, закончилась торжеством антидемократов и русофобов.

Об этом рассказал руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что сессия ПАСЕ «переросла в торжество антидемократов и русофобов. По мнению Аграмунта, работа организации показывала двойные стандарты с принятием решений.

Ранее эксперты оценили решение ПАСЕ сместить председателя за визит в Дамаск. Члены ПАСЕ проголосовали за принятие поправок, которые позволят отстранить от должности действующего председателя ассамблеи Педро Аграмунта. Европейские политики пришли к такому выводу после посещения Аграмунтом Дамаска совместно с российскими парламентариями.