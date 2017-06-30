Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Подозреваемый в стрельбе в больнице Бронкса ликвидирован — полиция Нью-Йорка
Россия
Кабмин РФ может отменить «возрастной ценз» для автобусов, перевозящих детей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кабмин РФ может отменить «возрастной ценз» для автобусов, перевозящих детей

    22:41  30 Июня 2017
    101

    Кабмин РФ может отменить «возрастной ценз» для автобусов, перевозящих детей

    Москва, 30 июня. Запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет, предназначенных для перевозки детей, могут отменить решением Кабмина РФ с 1 июля 2017 года. Об этом рассказал руководитель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

    1 июля истекает срок закона, принятого ранее. Сенатор подчеркнул, что по его информации, запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет, будет отменен. 

    Ранее правила перевозки детей в авто изменились с 1 января 2017 года.

    Автор: Алия Садыкова
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    16:37  30 Июня 2017
    12346

    «Яндекс» прогнозирует 9-балльные пробки из-за урагана в Москве

    Москва, 30 июня. Из-за непогоды в Москве пробки в вечерний час пик могут достигнуть девяти баллов.

    Как отмечается в сообщении сервиса «Яндекс. Пробки», на 15.00 загруженность столичных дорог оценивалась в восемь баллов.

    В пятницу в Москву пришли ливни и ураган, синоптики фиксируют усиление ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что к вечеру порывы усилятся до 24 метров в секунду.

    Агентство «Ридус» сообщает, что аэропорт «Шереметьево» буквально превратился в озеро. Так, стоянка самолетов в аэропорту скрылась под водой. Очевидцы сравнили воздушную гавань с озером и в шутку предложили москвичам поспешить к новому водоему.

    [larapressGallery]10[/larapressGallery]



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #москва #ураган
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Неизвестный открыл огонь по врачам в больнице Бронкса в Нью-Йорке

        22:59 30 Июня 2017 184
        Читать
        20:25
        Сегодня

        Лавров и Киссинджер обсудили перспективы отношений России и США
        18:45
        Сегодня

        Жизнь вернулась: Рогозин показал, как Крым восстановил уничтоженные Украиной заводы
        18:33
        Сегодня

        Сирия стала ключевой темой телефонных переговоров Путина и Эрдогана
        16:47
        Сегодня

        Глава «Газпрома» рассказал о сроках реализации «Северного потока-2»
        16:18
        Сегодня

        Мужчина с зонтиком погиб во время грозы в Подмосковье

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1267

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1507

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8563

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2559

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2143
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине

        20:19   30 Июня 2017
        300
        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        «Газпром» уведомил Киев об устранении нарушений в связи с арестом активов

        17:11   30 Июня 2017
        549
        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        Лавров уведомил Ягланда о приостановке уплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы

        15:52   30 Июня 2017
        455
        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        Путин подписал указ о продлении контрсанкций против Запада до конца 2018 года

        14:55   30 Июня 2017
        273