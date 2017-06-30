Кабмин РФ может отменить «возрастной ценз» для автобусов, перевозящих детей

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Москва, 30 июня. Запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет, предназначенных для перевозки детей, могут отменить решением Кабмина РФ с 1 июля 2017 года. Об этом рассказал руководитель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

1 июля истекает срок закона, принятого ранее. Сенатор подчеркнул, что по его информации, запрет на эксплуатацию автобусов старше 10 лет, будет отменен.

Ранее правила перевозки детей в авто изменились с 1 января 2017 года.