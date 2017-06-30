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Москва, 30 июня. Девушка, совершившая наезд на байкера на Кутузовском проспекте в Москве, задержана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девушка управляла автомобилем Mercedes 26 июня 2017 года у дома под номером 48 на Кутузовском проспекте. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался. Известно также, что ДТП произошло по вине владельца автомобиля, сидевшего в кресле пассажира. Он отвлек водителя и вмешался в управление транспортным средством.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве, которое унесло жизнь байкера.