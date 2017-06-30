Facebook придумал новый способ борьбы со спамом
Москва, 30 июня. Социальная сеть Facebook поменяла алгоритм борьбы со спамом. Об этом говорится в официальном заявлении компании.
Как рассказал замглавы Facebook Адам Моссери, изменения коснуться небольшой группы людей, ежедневно публикующих большое количество информации низкого качества. Запреты наложены на публикацию ссылок.
Ранее сообщалось, что Facebook запускает функцию поиска ближайшей точки Wi-Fi для iPhone и Android. Данная опция в тестовом режиме уже проверялась в некоторых странах.