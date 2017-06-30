Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС удалось локализовать
Киев, 30 июня. Украинским спасателям удалось локализовать пожар в районе Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
«Продолжается тушение отдельных тлеющих очагов пожара. Авиацией ГосЧС сброшено около 184 тонн воды», — отметили в ведомстве.
Напомним, 29 июня на территории Лубянского лесничества (в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС) вспыхнул пожар. Непосредственно площадь возгорания достигла 25 гектаров.