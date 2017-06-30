Акушер отправил в кому новорожденного младенца в Башкирии

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Уфа, 30 июня. Ошибка акушера в городе Дюртюли республики Башкортостан в России стала причиной длительного коматозного состояния новорожденного ребенка.

До родов женщина наблюдалась в одной из клиник Уфы. Там сделали вывод о нормальном развитии плода. Однако в местной клинике будущей матери не сделали УЗИ, кололи димедрол и ношпу, а позже решили стимулировать схватки, чтобы ускорить рождение ребенка. Женщина чувствовала себя плохо, у нее случались обмороки.

В итоге ребенок застрял в родовых путях и более часа был лишен кислорода. У ребенка кома третьей степени. Пострадали почти все участки его мозга.

Ранее сообщалось о смерти двухлетнего ребенка в бассейне в Московской области.