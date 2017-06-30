Две украинки разбились насмерть в ДТП, транслируя гонки в Instagram

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Киев, 30 июня. Две жительницы Украины разбились насмерть в ДТП, транслируя происходящее в Instagram.

Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел под Харьковом. Автомобиль врезался в столб. На видео, которое девушки снимали до трагедии, видно как машина едет по пустой неосвещенной дороге на большой скорости. Девушки пьют алкоголь за рулем и шутят. В конце видео слышен крик и звук столкновения.

Отмечается, что 16-летняя пассажирка погибла на месте, а 24-летняя автоледи скончалась по дороге в больницу.